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Морпехи Тихоокеанского флота получили первую партию автоматов АК-12

Андрей Аркадьев
13:15 08.09.2021
В ближайшее время военнослужащие на полигонах боевой подготовки проведут пристрелку и обслуживание нового оружия.
Морпехи Тихоокеанского флота получили первую партию автоматов АК-12
© Фото: Минобороны России
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Первая партия автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В ближайшее время военнослужащие на полигонах боевой подготовки проведут пристрелку и обслуживание нового оружия.

АК-12 - автомат 5,45-мм калибра производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Масса автомата составляет 3,5 килограмма, дальность прямого выстрела - 440 метров. Можно вести огонь в трех режимах: очереди, отсечка по два выстрела и одиночные. На автомате впервые установлены планки Пикатинни. Скорострельность оружия - 650 выстрелов в минуту.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями - АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки «Ратник».

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