В ФСБ назвали главную цель участия ЦРУ в задержании россиян в Минске

В Федеральной службе безопасности России подтвердили данные американского телеканала CNN об участии ЦРУ в операции по задержанию 33 россиян в Минске в 2020 году, рассказал представитель ФСБ.

«Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУРом Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной», - приводит его слова РИА Новости.

Также в ФСБ заявили, что главной целью операции по задержанию российский граждан в белорусской столице является разрыв отношений между Москвой и Минском.

«Задача американцев была известна. И на тот момент они действовали исключительно в рамках этой геополитической задачи - разрыв российско-белорусских отношений. Вся эта операция планировалась исключительно для этого. И если бы, конечно, она удалась, то удар по нашим отношениям с Минском был бы нанесен очень тяжелый, и времени, чтобы внести ясность и поправить отношения, было бы затрачено очень много», - сообщил представитель спецслужб.

Напомним, что в июле прошлого года в Минске сообщили о задержании 33 российских граждан. Следственный комитет Белоруссии заявлял, что они подозреваются в подготовке массовых беспорядков в страны. При этом, по информации спецслужб, ранее были получены о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».