В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом коронавируса

Наиболее опасным признаком коронавирусной инфекции можно считать одышку на фоне других респираторных проявлений. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В этом случае следует немедленно обратиться к врачу», - сказала она.

В целом каких-то новых симптомов этой опасной болезни за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году, отметила Пшеничная.

По данным оперштаба, за минувшие 24 часа в РФ обнаружили 18 024 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Как отмечается, из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. За сутки болезнь удалось победить 18 262 россиянам, скончались - 797.

В общей сложности на данный момент на территории России в настоящий момент зарегистрировано 7 065 904 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 189 582 летальных исхода, выздоровели 6 320 512 человек.