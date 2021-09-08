В Раде не исключили отставки всего правительства Украины

Отставка всего украинского правительства может состояться в начале октября. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда.

«Я думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый кабмин», - сказал он в эфире телеканала «UA:Первый».

При этом, по его словам, некоторые министры сохранят свои кресла, но большую часть заменят «в соответствии с новыми задачами и новыми целями». В том числе, отмечает Дунда, должность потеряет и действующий премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее о возможных отставках нескольких украинских министров этой осенью заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, напоминает ТАСС.