Летчики ВТА посадили Ан-26 на грунт в Алтайском крае

В Алтайском крае проходят учения военно-транспортной авиации. Летчики должны посадить на грунтовую поверхность самолет и эвакуировать раненых.

Также для оказания первой помощи условно-пострадавшему группа военных медиков десантировалась по тросу из вертолета Ми-8. После осмотра врачи на носилках погрузили раненого на борт транспортника и отправили его в больницу.

Всего в летно-тактических учениях было задействовано около 20 самолетов и вертолетов, 30 единиц наземной техники, а также более 200 человек.

Ан-26 - советский военно-транспортный самолет, модификация пассажирского Ан-24. Грузоподъемность - 5 500 кг, практическая дальность - 1 100 км. Длина разбега составляет 870 метров, длина пробега - 650 метров.