Идущие в огонь: чемпионат ВС РФ среди пожарных стартовал в Приморье

Третий чемпионат Вооруженных сил России по пожарно-спасательному спорту стартовал в Восточном военном округе. Торжественная церемония открытия прошла в Уссурийске, куда приехали 12 лучших команд страны.

В течение трех дней они будут соревноваться в мастерстве. Первые состязания уже состоялись - нужно было на скорость разворачивать спецоборудование и тушить очаги.

Самое сложное задание впереди. Участникам чемпионата нужно будет без страховки забраться на третий этаж по штормовой лестнице и ликвидировать очаг возгорания. Упражнения выполняются тоже на скорость.