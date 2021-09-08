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В Ростовской области торжественно встретили победителей конкурса АрМИ «Авиадартс»

Роман Захаров
00:46 08.09.2021
Летчиков встретили хлебом-солью и торжественным маршем в исполнении военного оркестра.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На аэродроме в Зернограде состоялась торжественная церемония встречи экипажей-победителей конкурса «Авиадартс» Международных армейских игр 2021 года. Летчиков 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) встретили хлебом-солью и торжественным маршем в исполнении военного оркестра.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей проходил на полигоне Дубровичи в Рязанской области. В нем участвовали команды Китая, Белоруссии и России, всего около 60 экипажей.

Российские экипажи выиграли в пяти номинациях из семи: бомбардировочная, штурмовая, дальняя авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах, что позволило завоевать кубок конкурса.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В российской команде лучшими стали экипажи модернизированного бомбардировщика Су-34 из Липецка, штурмовиков Су-25СМ3 из Краснодарского края, дальнего бомбардировщика Ту-22М3 из Иркутской области, ударных вертолетов Ми-28Н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ из Ростовской области.

В номинации армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах пара экипажей из Ростовской области по итогам конкурса набрала 641 балл, установив рекорд конкурса, а экипажи вертолетов Ми-8 из Ставропольского края получили максимальное за историю конкурса количество баллов – 184 – за выполнение техники пилотирования.

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