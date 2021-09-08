В Ростовской области торжественно встретили победителей конкурса АрМИ «Авиадартс»

На аэродроме в Зернограде состоялась торжественная церемония встречи экипажей-победителей конкурса «Авиадартс» Международных армейских игр 2021 года. Летчиков 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) встретили хлебом-солью и торжественным маршем в исполнении военного оркестра.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей проходил на полигоне Дубровичи в Рязанской области. В нем участвовали команды Китая, Белоруссии и России, всего около 60 экипажей.

Российские экипажи выиграли в пяти номинациях из семи: бомбардировочная, штурмовая, дальняя авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах, что позволило завоевать кубок конкурса.