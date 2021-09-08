Армия Мотострелки ЮВО совершили 100-километровый марш в рамках батальонных учений в Ростовской области Роман Захаров На марше подразделения отработали боевое охранение колонн, преодолели труднопроходимые и условно зараженные участки местности, выполнили противодействие диверсионно-разведывательным группам и ударам авиации «противника». © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Подразделения мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, совершили 100-километровый марш в район выполнения задач на общевойсковой полигон Кузьминский в рамках двусторонних полковых тактических учений. Колонны техники сопровождали экипажи вертолетов армейской авиации ЮВО. На марше подразделения отработали боевое охранение колонн, преодолели труднопроходимые и условно зараженные участки местности, выполнили противодействие диверсионно-разведывательным группам и ударам авиации «противника». В районе сосредоточения войск военнослужащие развернули пункты управления, оборудовали огневые позиции и произвели маскировку. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных и одно полковое тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тысяч военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика