Мотострелки ЮВО совершили 100-километровый марш в рамках батальонных учений в Ростовской области
На марше подразделения отработали боевое охранение колонн, преодолели труднопроходимые и условно зараженные участки местности, выполнили противодействие диверсионно-разведывательным группам и ударам авиации «противника».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Подразделения мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, совершили 100-километровый марш в район выполнения задач на общевойсковой полигон Кузьминский в рамках двусторонних полковых тактических учений. Колонны техники сопровождали экипажи вертолетов армейской авиации ЮВО.
На марше подразделения отработали боевое охранение колонн, преодолели труднопроходимые и условно зараженные участки местности, выполнили противодействие диверсионно-разведывательным группам и ударам авиации «противника».
В районе сосредоточения войск военнослужащие развернули пункты управления, оборудовали огневые позиции и произвели маскировку.
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