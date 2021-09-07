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Опубликованы кадры из засекреченной базы США в Афганистане

Анна Касаткина
07:00 07.09.2021
По данным журналистов, в так называемой «Соляной яме» издевались и жестоко обращались с заключенными.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА», twitter.com nabihbulos © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Боевики движения «Талибан»* опубликовали кадры из секретной базы США под Кабулом. На территории объекта, который получил кодовое название «Соляная яма», обучали солдат, его также использовали в качестве тюрьмы.

Как следует из ролика, перед уходом американцы уничтожили все, что могло их скомпрометировать — помещения выгорели дотла. Спутниковые снимки, которые показывают масштабы базы, опубликовало американское издание The New York Times.

По данным журналистов, в «Соляной яме» издевались и жестоко обращались с заключенными — их запирали в тесных помещениях, лишали сна и пытали различными способами. Издание уверено, что военнослужащие США специально замели следы перед уходом, чтобы никто не узнал о нарушении прав человека в Афганистане и не увидел, в каких условиях содержались пленные.

Данных о существовании «Соляной ямы» нет ни в одном официальном документе. По информации СМИ, ее строительство началось в период с 2002 по 2004 годы, поводом стали теракты 11 сентября в Нью-Йорке.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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