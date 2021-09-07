Более четырех тысяч военнослужащих ревакцинировались от коронавируса в Сибири

Более четырех тысяч военнослужащих ЦВО и членов их семей прошли ревакцинацию против коронавируса в Сибири. Об этом сообщает Минобороны России.

«Более четырех тысяч военнослужащих и членов их семей прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции в соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ревакцинация ведется среди всех категорий военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала и воинских частей. К ней допускаются полностью привитые до 1 января 2021 года, а также переболевшие COVID-19, но имеющие низкие показатели антител.

Всего в ЦВО вакцину ранее получили около 200 тысяч военнослужащих и членов их семей. Перед процедурой проводились обязательный медицинский осмотр и тестирование на наличие антител к COVID-19.