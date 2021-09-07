Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Более четырех тысяч военнослужащих ревакцинировались от коронавируса в Сибири

Анна Касаткина
06:22 07.09.2021
К ревакцинации допускаются военнослужащие, полностью привитые до 1 января 2021 года.
Более четырех тысяч военнослужащих ревакцинировались от коронавируса в Сибири
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Более четырех тысяч военнослужащих ЦВО и членов их семей прошли ревакцинацию против коронавируса в Сибири. Об этом сообщает Минобороны России.

«Более четырех тысяч военнослужащих и членов их семей прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции в соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ревакцинация ведется среди всех категорий военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала и воинских частей. К ней допускаются полностью привитые до 1 января 2021 года, а также переболевшие COVID-19, но имеющие низкие показатели антител.

Всего в ЦВО вакцину ранее получили около 200 тысяч военнослужащих и членов их семей. Перед процедурой проводились обязательный медицинский осмотр и тестирование на наличие антител к COVID-19.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.