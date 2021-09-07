Расчеты Бук-М3 показали абсолютную точность стрельбы на учениях под Астраханью

Боевые расчеты зенитного ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО) после перевооружения на новые зенитные ракетные комплексы Бук-М3 в ходе первых учений на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области выполнили боевые пуски ракет со 100% точностью.

Расчеты ЗРК Бук-М3 выполнили боевые пуски двух типов ракет и уничтожили высокоскоростные маневренные средства воздушного нападения «противника». В качестве целей были использованы ракеты-мишени «Саман», осуществлявшие подлет с различных направлений и высот на скорости около 1000 км/ч. Военнослужащие зенитного ракетного соединения ЦВО выполнили огневые задачи в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия на «отлично»: каждая ракета поразила мишень на удалении от 35 до 65 километров от охраняемых объектов.

Перед боевым применением расчеты зенитной ракетной бригады совершили передислокацию из Алтайского края в Астраханскую область, преодолев более 4000 километров, заступили на боевое дежурство и отразили авиационный налет «противника», выполнив более 100 электронных пусков по цифровым и реальным целям: самолетам-разведчикам, истребителям, бомбардировщикам и ударным вертолетам условного неприятеля.

Тактические учения с боевой стрельбой завершатся в конце сентября. Они стали первыми для личного состава зенитной ракетной бригады ЦВО после перевооружения на новые зенитные ракетные комплексы Бук-М3. В учениях задействовано более 500 военнослужащих и свыше 200 единиц техники.