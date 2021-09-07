Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Расчеты Бук-М3 показали абсолютную точность стрельбы на учениях под Астраханью

Роман Захаров
05:20 07.09.2021
В качестве целей были использованы ракеты-мишени «Саман», осуществлявшие подлет с различных направлений и высот на скорости около 1000 км/ч.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Боевые расчеты зенитного ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО) после перевооружения на новые зенитные ракетные комплексы Бук-М3 в ходе первых учений на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области выполнили боевые пуски ракет со 100% точностью.

Расчеты ЗРК Бук-М3 выполнили боевые пуски двух типов ракет и уничтожили высокоскоростные маневренные средства воздушного нападения «противника». В качестве целей были использованы ракеты-мишени «Саман», осуществлявшие подлет с различных направлений и высот на скорости около 1000 км/ч. Военнослужащие зенитного ракетного соединения ЦВО выполнили огневые задачи в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия на «отлично»: каждая ракета поразила мишень на удалении от 35 до 65 километров от охраняемых объектов.

Перед боевым применением расчеты зенитной ракетной бригады совершили передислокацию из Алтайского края в Астраханскую область, преодолев более 4000 километров, заступили на боевое дежурство и отразили авиационный налет «противника», выполнив более 100 электронных пусков по цифровым и реальным целям: самолетам-разведчикам, истребителям, бомбардировщикам и ударным вертолетам условного неприятеля.

Тактические учения с боевой стрельбой завершатся в конце сентября. Они стали первыми для личного состава зенитной ракетной бригады ЦВО после перевооружения на новые зенитные ракетные комплексы Бук-М3. В учениях задействовано более 500 военнослужащих и свыше 200 единиц техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:05 Армия
Видео
В Нижегородскую область прибыли иностранные участники ССУ «Запад-2021»
05:20 Армия
Видео
Расчеты Бук-М3 показали абсолютную точность стрельбы на учениях под Астраханью
04:01 В стране и мире
В Гидрометцентре пообещали потепление в центре Европейской России
21:29 В стране и мире
Видео
«Обаятельный бунтарь»: Свиблова поделилась воспоминаниями о Бельмондо
01:02 В стране и мире
Шойгу рассказал о перспективах создания в России «Кедрового тракта»
Популярное
Врач раскрыл эффективную методику быстрого лечения кашля
Видео
Массовая драка в Подмосковье попала на видео
Французский футболист Жан-Пьер Адамс умер после 39 лет в коме
Мясников назвал овощ, считающийся царем здорового питания
Видео
Тиф в булочках: эксперт раскрыл детали из рассекреченных ФСБ документов об испытаниях японского бактериологического оружия
Космический корабль «Буран» вернется из Казахстана в Россию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.