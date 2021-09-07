Передача боевого опыта: как прошли первые российско-сирийские учения авиации в САР

Военнослужащие САР прибыли на авиабазу, где несколько дней российские летчики делились с ними боевым опытом. Это первые совместные учения вертолетчиков РФ и Сирии.

Боевое слаживание в небе отработали пилоты транспортных Ми-8 и ударных Ка-52. А на базу сирийцы прилетели на Ми-24: они настолько обожают своих «крокодилов пустыни», что за их штурвалами летают даже генералы.

«Мы братские народы, находимся в одном окопе и выполняем поставленные цели. Такие учения очень важны для наших летчиков. Мы летаем на вертолетах Ми-24. Это очень хорошая надежная боевая машина. И мы хотим поблагодарить российских летчиков за предоставленный опыт работы с ними», - рассказал генерал сирийских ВВС.

Пока техники готовили машины к вылету, экипажи не тратили время впустую. Необходимо найти общий язык, изучить полетные задания и карты. Понять, как работать в радиоэфире. Ошибок быть не должно, мишени хоть и учебные, но стрелять будут боевыми ракетами. Воздушные маневры до мельчайших деталей отрабатываются на земле.

«Пеший полет» - это обязательная часть тренировок. На ней летчики отрабатывают маршрут движения, боевое построение машин и вообще любую внештатную ситуацию, которая может произойти.

«Крокодилы» и «Аллигаторы» летели в одном строю, это завораживающее, грандиозное зрелище. Да и транспортник Ми-8 рядом с ними совсем не был похож на выставочный образец.

Особенность этих учений в том, что проходили они неподалеку от Пальмиры. В этой пустыне до сих пор скрываются одиночные группы террористов, которые не хотят мириться с установившимся в стране миром.

Маневры уникальны и тем, что проводились в реальных боевых условиях. Вылетать с территории аэродрома без брони было строго настрого запрещено. И прежде чем вертолеты отправлялись в пустыню, сначала проводилась воздушная разведка местности.

Задача сирийских летчиков - взломать оборону противника. Экипажи выполняют ее с первого залпа. Российский Ми-8 доставляет десант на плацдарм для атаки.

Задача «Аллигаторов» - прикрывать Ми-8. По замыслу учений, в квадрате появляются внезапные цели, по которым работают ракетные установки вертолетов Ка-52. Эта машина недаром считается одной из лучших в мире.

«Вертолет Ка-52 создан для уничтожения целей, а также обладает отличными маневренными характеристиками. Вертолет идеально ведет себя даже здесь - в условиях жарких температур, непостоянной погоды и т.д. Машина сама говорит летчику, что сделать», - рассказал командир вертолета Ка-52 Роман Иванов.

За ходом данных учений внимательно следило и руководство нашей группировки войск.

«Я оцениваю проведение учений на высоком уровне. Экипажи авиации Сирии и РФ показали высокие результаты. Вопросы взаимодействия были отработаны на высоком уровне», - сообщил начальник авиации группировки войск ВС РФ в САР Андрей Ермаков.

В итоге все цели были поражены, десант высажен и благополучно эвакуирован. Эти совместные маневры хоть и были первыми, но сирийцы надеются, что далеко не последними. Для российских пилотов это тоже был хороший опыт работы с летчиками страны, над которой они каждый день защищают небо.