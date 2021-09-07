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Под Иваново состоялась первая совместная тренировка российских и белорусских десантников

Роман Захаров
23:39 07.09.2021
Десантники тренировались в выработке общего решения для выполнения специальных задач, отработали маскировку техники и ведение разведки на открытой местности и в лесу.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении проведена первая совместная тренировка российских и белорусских десантников. В ходе первого дня совместных учений военнослужащими из двух стран были отработаны вопросы действий сводных подразделений при выполнении доразведки на незнакомой местности. Десантники тренировались в выработке общего решения для выполнения специальных задач, отработали маскировку техники и ведение разведки на открытой местности и в лесу.

После курса предпрыжковой подготовки разведчикам из двух стран предстоит провести тренировку по совместному десантированию из самолетов АН-2. В заключение пройдет уничтожение выявленных объектов условного противника, с проведением практических боевых стрельб на полигоне «Песочное» в Ярославской области.

В совместных маневрах задействовано порядка 40 военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и около 350 военнослужащих отдельного разведывательного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

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