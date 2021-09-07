В МЧС рассказали о поиске пассажиров перевернувшегося под Мурманском катера

Спасателям удалось обнаружить одного из пассажиров маломерного судна, которое вынесло на берег и перевернуло в районе бухты Долгая щель в Мурманской области. Об этом «Звезде» рассказали в региональном главке МЧС.

«Сегодня в оперативно-дежурную смену ЦУКС МЧС России по Мурманской области по системе "112" поступило сообщение о том, что в районе бухты Долгая щель маломерное судно выбросило на берег и перевернуло. В поиске пострадавших задействован вертолет Ми-8. В настоящее время с места происшествия спасен один человек, поиск остальных продолжается», - сказал руководитель пресс-службы Алексей Баринов.

В ведомстве добавили, что всего на борту маломерного судна находились пятеро человек. Сейчас их поисками занимаются спасатели и инспекторы ГИМС.