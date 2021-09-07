Медведев вышел в полуфинал US Open
Теннисист обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа.
© Фото: Zou Zheng globallookpress
Российский теннисист Даниил Медведев успешно прошел в полуфинал престижных соревнований US Open, которые проходят в Нью-Йорке. Россиянин обыграл Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов.
Встреча завершилась со счетом со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.
В полуфинале турнира Медведев сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карлос Алькарас Гарфия (Испания).
Ранее Медведев одержал победу над спортсменом из Великобритании Дэниэлом Эвансом. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3.