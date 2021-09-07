Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Власти Москвы не собираются вводить ограничительные меры по коронавирусу в ближайшее время. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Точно в ближайшее время мы ничего, никаких ограничительных мер не собираемся вводить, а дальше будем смотреть. Мы максимально избегаем ограничительных мер», – отметил градоначальник в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Собянина, Москва готова к любому сценарию развития ситуации с COVID. Сейчас власти столицы не наблюдают резкого роста заболеваемости, несмотря на начало сезона простуд. Многие москвичи уже переболели коронавирусом или вакцинировались, так что у города есть запас прочности, отметил мэр. Он также напомнил, что в прошлом году пик заболеваемости пришелся на декабрь.

«Главное чтобы не появлялись новые штаммы», — добавил Собянин.

В заключении мэр Москвы подчеркнул, что город старается снимать коронавирусные ограничения при первой возможности, когда появляется спад заболеваемости, так как они давят на психику.