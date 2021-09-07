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Кубок Стэнли привезли в Россию впервые за два года

Майя Мусиенко
21:50 07.09.2021
Трофей представили юным хоккеистам из Москвы, а 8 сентября Кубок будет отправлен в Нижнекамск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Кубок Стэнли впервые за два года оказался в России. Престижный трофей представил нападающий клуба НХЛ Александр Волков в московской детско-юношеской спортивной школе «Пингвины», где он постигал хоккейные азы.

Позже спортсмен выступал за молодежную команду СКА из Санкт-Петербурга, а затем отправился за океан покорять НХЛ. Награду Волков получил в составе американской «Тампы» еще в позапрошлом сезоне. Однако из-за эпидемии коронавируса Кубок в нашу страну не привезли.

Форвард уверен, что серебряная ваза высотой почти девяносто сантиметров и весом более пятнадцати килограммов вдохновит начинающих хоккеистов и напомнит им, что в спорте нет ничего невозможного.

«Этот клуб дал мне большой толчок, воспитали меня, поставили на ноги и дальше отправили в нужный путь, так что я был обязан привезти трофей сюда. Кубок в Москве увидеть это редкость, так что для молодых это большой бонус, большой стимул. Все получится», – сказал Волков.

С весны этого года хоккеист выступает за «Ана-хайм Дакс». Летом он заключил контракт с клубом сроком на один год. Кубок Стэнли пробудет в Москве до 8 сентября, затем его перевезут в Нижнекамск, где воспитывался другой хоккеист НХЛ - Михаил Сергачев.

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