СМИ: главу Минэкономики Германии госпитализировали во время заседания Бундестага

Глава Министерства экономики Германии Петер Альтмайер попал в больницу. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, 63-летний политик почувствовал себя плохо во время заседания комитета Бундестага по экономическим вопросам, проходившего в отеле Ritz-Carlton. Приблизительно в 22:00 мск министра увезли в карете скорой помощи в клинику «Шарите».

В материале отмечается, что Альтмайер жаловался на недомогание еще до начала мероприятия.