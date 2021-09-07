СМИ: главу Минэкономики Германии госпитализировали во время заседания Бундестага
По данным журналистов, политик жаловался на самочувствие еще до начала мероприятия.
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Глава Министерства экономики Германии Петер Альтмайер попал в больницу. Об этом сообщает Bild.
По информации издания, 63-летний политик почувствовал себя плохо во время заседания комитета Бундестага по экономическим вопросам, проходившего в отеле Ritz-Carlton. Приблизительно в 22:00 мск министра увезли в карете скорой помощи в клинику «Шарите».
В материале отмечается, что Альтмайер жаловался на недомогание еще до начала мероприятия.