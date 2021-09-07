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В РФ в шумных помещениях о пожаре будут оповещать световые извещатели

Кира Карон
19:08 07.09.2021
Звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми, допускается использование световых мигающих оповещателей.
В РФ в шумных помещениях о пожаре будут оповещать световые извещатели
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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С 1 марта 2022 года в шумных помещениях о пожаре будут сигнализировать световые мигающие оповещатели. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В защищаемых помещениях, в которых уровень звука постоянного (фонового) шума более 95 акустических децибел (уровень шума в вагоне метро. - Прим. ред.), звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми, допускается использование световых мигающих оповещателей», - сказано в документе.

Также отмечается, что в остальных помещениях пожарная сигнализация должна быть громче на 15 акустических децибел (как шорох листвы), чем фоновый шум.

Ранее юрист Надежда Ермолаева рассказала, чтобы замерить, повышен ли уровень шума при проведении, например, ремонтных работ в соседней квартире, нужно обратиться в специальную организацию, аккредитованную на проведение экспертизы уровня шума. Максимально допустимые значения составляют от 55 децибел днем и 45 децибел вечером.

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