Пиманов объяснил цель «исторического» видео ко Дню независимости Украины

Посвященный истории Украины видеоролик, выпущенный к 30-летию независимости страны, сделан очень качественно с эмоциональной точки зрения, но при этом плох с исторической. Об этом в студии ток-шоу «Открытый эфир» заявил журналист, кинорежиссер и президент медиахолдинга «Звезда» Алексей Пиманов.

«Ролик очень красивый, он очень правильный с их точки зрения. Когда я начал показывать этот ролик своему окружению, достаточно образованным людям, но не так глубоко знающим историю, они все говорили: “А что, красивый ролик, это же замечательно, трогает”. Ну и Зеленский заплакал в конце, как известно. Он все время смотрел и плакал. И на самом деле на эмоциональном уровне это было сделано очень правильно», - отметил Пиманов.

При этом глава медиахолдинга «Звезда» подчеркнул, что данные видео обязательно нужно обсуждать, так как иначе историческая правда будет утеряна.

«Мы молчали все время. Американцы говорили, что выиграли войну - мы молчали. У нас вся Европа завалена нашими могилами, ну куда это денется. Оказалось, что шаг за шагом, десятилетия за десятилетием, все меняется. То же самое делают сейчас и они. Поэтому, рассказывать правду нужно. В определенный момент ролика они говорят, что Русь исчезает, просто исчезает. А потом появляется лишь в 1500 году», - объяснил журналист.

Также Алексей Пиманов рассказал, что по его мнению ситуация на Украине в современности и в прошлом очень сильно похожи, поэтому люди должны обличать подобные видео, содержащие в себе ложную информацию об истории стран.

«И самое главное, почему я за этот ролик зацепился, почему об этом сегодня так много говорим. Потому что для того, чтобы понять, что сейчас бандеровцы делают в восточной Украине, в Донецке, в Луганске и так далее - сейчас происходит ровно то же самое. Униаты, те же самые жесточайшие отношения к православным. То же самое жесточайшее отношение, как к нелюдям, к тем, кто живет на востоке - это все оттуда идет. Я когда читаю исторические документы, у меня всегда волосы дыбом встают, потому что я понимаю, это один в один то, что мы сейчас переживаем. Но при этом вокруг того, что сейчас происходит, навалено огромное количество лжи, просто лжи абсолютной. А в основе всего два мира, которые не могут жить вместе. К сожалению к огромному», - подытожил Пиманов.

Во время празднования Дня независимости Украины в Киеве на параде в честь праздника прошла театрализованная постановка, во время которой маленькая девочка, символизирующая путь страны, пробежала по площади мимо локаций, посвященных переломным моментам в истории. Видео с этого перфоманса транслировалось на экран, установленном на Майдане.