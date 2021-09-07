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Развивая Арктику: как идет строительство новой ледостойкой платформы «Северный полюс»

Андрей Аркадьев
Павел Кутаренко
18:15 07.09.2021
Сейчас платформа готова на 85%. Осенью начнутся швартовные испытания, а весной 2022 года намечено проведение заводских испытаний.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На «Адмиралтейских верфях» Петербурга сегодня впервые показали, как идет строительство внутренних модулей уникальной самодвижущейся ледостойкой платформы «Северный полюс». Она была разработана в рамках большой государственной программы по развитию Арктики и в будущем должна стать новой исследовательской базой российских ученых в регионе.

К месту базирования судно доберется самостоятельно по Северному морскому пути. По размерам оно уступает атомным ледоколам. Тем не менее на платформе будет все необходимое для жизни и работы полярников. В этом сегодня убедился министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов - он приехал с инспекцией на объект и осмотрел внутренние помещения.

Самое крупное и просторное помещение самодвижущейся платформы - ангар, где будет храниться все необходимое оборудование, в том числе. Также на судне имеются 16 лабораторий, они позволят проводить весь спектр необходимых научных исследований. Сейчас платформа готова на 85%. Осенью начнутся швартовные испытания механизмов и систем, а весной 2022 года намечено проведение заводских испытаний.

Ледостойкая самодвижущуаяся платформа «Северный полюс» предназначена для проведения научных исследований в Северном Ледовитом океане. Судно проекта 00903 было спущено на воду в 2020 году с целью создания на его основе постоянной дрейфующей станции.

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