Следователи осмотрели поднятый со дна озера на Камчатке вертолет Ми-8

Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ продолжают расследование уголовного дела, которое ранее возбудили по факту крушения вертолета Ми-8 в Камчатском крае. 7 сентября следователи, криминалисты и представители Межгосударственного авиационного комитета провели осмотр вертолета, который накануне был поднят со дна Курильского озера в Камчатском крае, сообщили в ведомстве.

В ходе осмотра были установлены повреждения машины, состояние и показания приборов управления, а также навигационного оборудования. Кроме того, следователи обнаружили и изъяли бортовой самописец, который зафиксировал внутрикабинные переговоры членов экипажа. Его направили в Межгосударственный авиационный комитет для расшифровки. Помимо самописца были найдены личные вещи пострадавших, а также образцы топлива с расходного бака, по которым в настоящий момент назначены судебные химические экспертизы.

Напомним, крушение вертолета Ми-8 произошло 12 августа. Он осуществлял коммерческие воздушные перевозки между аэропортом села Николаевка и Курильским озером, в акваторию которого и упал. В результате семь пассажиров и командир воздушного судна погибли на месте, еще восемь человек, среди которых были второй пилот и бортмеханик, были спасены сотрудниками Кроноцкого заповедника.