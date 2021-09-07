Порошенко отчитал Зеленского за претензии к лидерам мировых держав

Бывший президент Украины Петр Порошенко перепутал российского лидера Владимира Путина и его французского коллегу Эммануэля Макрона во время выступления на заседании Верховной рады.

В своем обращении Порошенко упомянул новость об окончании строительства газопровода «Северный поток - 2». Экс-глава страны отметил, что этот проект ослабляет проукраинскую коалицию, которая была создана в 2014 году.

«И потом, своими претензиями то к Меркель, то к Путину, ой, извините. То к Меркель, то к Макрону, то к Байдену», - сказал Порошенко, пишет «Страна.ua».

Ранее компания - оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что на барже «Фортуна» специалисты сварили последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток - 2».