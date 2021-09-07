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«Он привил мне любовь к феерии»: Киркоров поделился о работе с Красновым

Кира Карон
15:34 07.09.2021
Борис Краснов скончался в Москве в ночь на вторник, 7 сентября.
«Он привил мне любовь к феерии»: Киркоров поделился о работе с Красновым
© Фото: Anatoly Lomohov, RussianLook, globallookpress
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Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал о своей работе с художником-сценографом Борисом Красновым.

«Талантливый сценограф, первый художник, кто поверил в меня в 1992 году, 30 лет назад, и сделал мое первое шоу "Атлантида" в Санкт-Петербурге. Автор моих самых культовых программ. "Я не Рафаэль" стало продолжением нашего успешного сотрудничества. "Последний из Могикан", настоящий Художник, кто ваял произведения искусства, строил невероятные декорации на сцене», - написал Киркоров в своем Instagram.

Он отметил, что сегодня роль художника стала ниже, так как современные технологии вытесняют настоящее искусство.

«Борис мог всегда погрузить зрителя в мир, который видел своими глазами: через текстуру и декорации, цвет и свет, пространство и форму. Боря всегда был олицетворением шоу, именно этот человек привил мне любовь к феерии на сцене. Боря по жизни всегда был Победителем!» - заключил певец.

Борис Краснов умер на 60-м году жизни в Москве в ночь на вторник, 7 сентября. Ранее Краснов перенес два сильных инсульта, после чего мужчину частично парализовало.

В 1990-2000-х годах Краснов ставил яркие шоу для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других артистов.

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