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«Очнулась в крови»: прокуратура проверит видео с пострадавшей в лифте девушкой

Анна Касаткина
14:24 07.09.2021
Девушка находится в больнице, на месте работают правоохранители.
© Видео: art_zhk Instagram © Фото: art_zhk Instagram
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Следственный комитет и прокуратура начали проверку после публикации видео с девушкой, получившей травмы из-за неисправности лифта в жилом комплексе в Красногорске. По сообщениям пользователей Instagram, после инцидента девушка попала в больницу.

На видеозаписи девушка рассказывает о том, что она ехала в лифте, где сильно пахло гарью, кабина лифта не остановилась на ее этаже и резко поехала вверх. После этого девушка потеряла сознание, а очнулась уже на полу и в крови.

По факту организовала проверку прокуратура Московской области - в надзорном ведомстве оценят исполнение ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.

Доследственную проверку также организовало СУ СК России по Подмосковью. Сотрудники выясняют причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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