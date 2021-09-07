Кабмин РФ выделит 2 млрд рублей на борьбу с опасными инфекциями

Правительство России выделило два миллиарда рублей на борьбу с распространением COVID-19 и других опасных инфекций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение принято по поручению президента России, средства выделят из резервного фонда кабмина, уточняется в постановлении.

Как сообщается в документе, часть средств - 223 миллиона рублей - направят на создание ПЦР-центров. Они откроются в крупных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Челябинск, Омск и Самара.

Кроме того, средства потратят на создание комплекса из четырех лабораторий. В них будут проводиться разработки в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов.

Предусматриваются распоряжением и мероприятия по изучению изменчивости коронавируса и других новых инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой, усиления подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу.

Ранее правительство России выделило Роспотребнадзору более 300 миллионов рублей на изучение популяционного иммунитета к коронавирусу.