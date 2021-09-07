Армия Стрельба в горах: кадры учений российских артиллеристов в Таджикистане Роман Захаров В ходе учений военнослужащие отработали уничтожение целей на дальностях от 3 до 10 километров в системе разведывательно-огневого комплекса. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Комплексные учения по уничтожению условного противника состоялись с участием артиллерийских подразделений 201-ой российской военной базы на горном полигоне Самбули в Таджикистане. В ходе учений военнослужащие отработали уничтожение целей на дальностях от 3 до 10 километров в системе разведывательно-огневого комплекса. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и буксируемых минометов «Сани» совершили огневой налет, поочередно нанося удары по целям с различных направлений. Такой способ стрельбы позволил измотать условного неприятеля, не дав ему ни одного шанса на восстановление боеспособности. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Также во время тренировочных мероприятий командиры артиллерийских батарей отработали приемы управления огнем, противоогневых маневров, контрбатарейной борьбы и приемы создания ложных позиций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика