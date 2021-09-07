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В поисках Янтарной комнаты: польские дайверы начали вскрывать ящики на дне Балтийского моря

Иван Линдеманн
11:53 07.09.2021
Янтарная комната находилась в Екатерининском дворце неподалеку от Санкт-Петербурга. Это ценный памятник XVIII века.
В поисках Янтарной комнаты: польские дайверы начали вскрывать ящики на дне Балтийского моря
© Фото: Baltictech, Facebook
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Польские дайверы могли найти на дне Балтийского моря Янтарную комнату. Сейчас члены экспедиции Baltic Tech из польской Гдыни обследует немецкий крейсер «Карлсруэ».

«Настроение отличное, корабль Glomar Vantage отличный, команда сильная, мы все на 100% преданы делу. Сегодня мы спускаемся в «Карлсруэ», устанавливаем дренажную линию и начинаем исследования», - написали дайверы в своей официальной группе в Facebook.

Известно, что участники экспедиции уже вошли в трюм и начали вскрывать ящики.

Напомним, что Янтарная комната находилась в Екатерининском дворце неподалеку от Санкт-Петербурга. Это ценный памятник XVIII века. Реликвию не смогли эвакуировать до оккупации немецко-фашистскими войсками. Последний раз Янтарную комнату видели в Кенигсберге.

В прошлом году на дне Балтийского моря был обнаружен затонувший 13 апреля 1945 года корабль. Дайверы сумели с помощью фото- и видеокамер обследовать судно. Выяснилось, что в его трюмах находится военная техника, фарфор и множество ящиков с неизвестным содержимым.

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