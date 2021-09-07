Память о войне: передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Хабаровск

В Хабаровск прибыл передвижной музей «Поезд Победы». Экспозиция посвящена событиям предвоенных лет, ключевым вехам войны и победе.

Выставка только открылась для посетителей, но уже виден большой интерес. Из-за ограничений, экскурсии будут проходить небольшими группами, но организаторы надеются, что все желающие смогут их посетить, а те кто не успеет - могут сделать виртуальный тур. В этом году появился новый вагон, посвященный подвигу защитников Брестской крепости.

Посетители музея увидят более 150 скульптур, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемку исторических реконструкций, модели военной техники в трехмерной компьютерной графике и многое другое. В экспозиции задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.