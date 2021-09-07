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Боевые пловцы уничтожили «диверсантов» на берегу во Владивостоке

Андрей Аркадьев
10:26 07.09.2021
Освободив объект от врагов, водолазы обнаружили, что берег заминирован. Опасную находку уничтожили управляемым подрывом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под прикрытием взрывов и дымовой завесы этим утром отряд условных диверсантов пытался захватить узел связи на берегу Японского моря.

Противник попытался штурмовать стратегический объект и успел занять оборону. Тогда в дело вступили боевые пловцы Тихоокеанского флота - они незаметно подобрались с воды и атаковали диверсантов.

После того как условный противник был уничтожен, выяснилось, что берег был заминирован, поэтому боевым пловцам пришлось еще и выступить в роли саперов. Они осмотрели территорию, нашли всю взрывчатку и обезвредили ее.

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