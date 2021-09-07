Боевые пловцы уничтожили «диверсантов» на берегу во Владивостоке

Под прикрытием взрывов и дымовой завесы этим утром отряд условных диверсантов пытался захватить узел связи на берегу Японского моря.

Противник попытался штурмовать стратегический объект и успел занять оборону. Тогда в дело вступили боевые пловцы Тихоокеанского флота - они незаметно подобрались с воды и атаковали диверсантов.

После того как условный противник был уничтожен, выяснилось, что берег был заминирован, поэтому боевым пловцам пришлось еще и выступить в роли саперов. Они осмотрели территорию, нашли всю взрывчатку и обезвредили ее.