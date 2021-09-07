WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов и планшетов

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет функционировать на устаревших устройствах на базе iOS и Android. Это следует из обновленных данных о требованиях к гаджетам, опубликованных компанией.

Так, начиная с 1 ноября текущего года приложение не будет работать на Android-смартфонах с версией Android 4.0.4 и iPhone с iOS 9. К слову, такими устройствами продолжают пользоваться миллионы людей по всему миру.

В WhatsApp рекомендовали владельцам старых смартфонов обновить гаджеты либо сохранить историю чатов до отключения, поскольку так можно будет не потерять личные данные пользователя.

Ранее стало известно, что аферисты придумали новые мошеннические схемы, воспользовавшись изменениями в политике WhatsApp. Так, злоумышленники стали рассылать пользователям сообщения с информацией о том, что мессенджер станет платным, если потенциальные жертвы не выполнят их условия.