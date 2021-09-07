Один ракета - одна цель: кадры боевых пусков С-400 «Триумф» под Астраханью
В рамках учений, зенитчики совершили марш из Ленинградской области протяженностью более двух тысяч километров и заступили на дежурство в новом позиционном районе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
На полигоне Ашулук в Астраханской области расчеты зенитного ракетного полка Ленинградского объединения противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) провели боевые пуски зенитных управляемых ракет систем С-400 «Триумф» по воздушным целям.
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