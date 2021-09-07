Армия Один ракета - одна цель: кадры боевых пусков С-400 «Триумф» под Астраханью Ян Брацкий В рамках учений, зенитчики совершили марш из Ленинградской области протяженностью более двух тысяч километров и заступили на дежурство в новом позиционном районе. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На полигоне Ашулук в Астраханской области расчеты зенитного ракетного полка Ленинградского объединения противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) провели боевые пуски зенитных управляемых ракет систем С-400 «Триумф» по воздушным целям. © Минобороны России В рамках этапа тактических учений с боевой стрельбой подразделения зенитного ракетного полка совершили марш из Ленинградской области протяженностью более двух тысяч километров и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в новом позиционном районе. © Минобороны России Боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов и командного пункта системы С-400 «Триумф» отработали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара. В ходе дежурства были успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника. Помимо этого, военнослужащие сдали зачеты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика