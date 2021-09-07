Юнармейцы из Ростовской области собрали посылки для миротворцев РФ в Карабахе

Юнармейцы отряда «Патриот» из города Новочеркасска Ростовской области собрали книги и журналы для военнослужащих, несущих службу в составе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Для отправки было собрано более 300 изданий, которые любят юнармейцы. Каждая книга подписана участником «Юнармии», принесшим ее.

Миротворцы получат не только интересные книги, но и добрые пожелания, написанные ребятами: в каждую книгу вложено письмо с пожеланиями скорейшего и благополучного возвращения к семьям на Родину.

Посылки будут отправлены при посредничестве командования 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области.

В ближайшее время литература будут доставлена российским миротворцам, поддерживающим мир на спорной территории.