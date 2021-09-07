В стране и мире Украина предложила США создать зону свободной торговли между двумя странами Ян Брацкий Вырученные средства глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил направлять на модернизацию экономики и укрепление обороноспособности страны. © Фото: Swen Pförtner dpa Globallookpress Читайте нас на: Киев предложил Вашингтону заключить соглашение о зоне свободной торговли. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, - это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, и надо их зарабатывать, благодаря тому, что у тебя сильная экономика создавать резервы и потом тратить их на оборону», - заявил Кулеба в эфире телеканала ICTV. Помимо вопросов экономики и обороны, глава МИД Украины в своем интервью упомянул, что Киев постоянно поднимает перед Белым домом вопрос безвиза. С его слов, определенных результатов уже удалось добиться в общении на эту тему с Оттавой и Лондоном. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика