Готовившие теракты сторонники ИГ* задержаны в Ингушетии

В Ингушетии задержаны четверо россиян, причастных к подготовке и совершению террористических преступлений. Спецоперацию провела Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом, Министерством внутренних дел и Федеральной службой войск Национальной гвардии.

В сообщении ФСБ говорится, что сторонники запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* через Интернет установили с членами организации связь. Таким образом они координировали свою деятельность по подготовке и совершению террористических преступлений.

«В адресах проживания задержанных изъяты огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, компоненты и инструменты для их изготовления. В используемых средствах связи обнаружена переписка с членами МТО ИГИЛ*, подтверждающая их преступные намерения», - отметили в ФСБ.

По данному факту возбуждены три уголовных дела: «Участие в деятельности террористической организации», «Пособничество в участии в деятельности террористической организации» и «Несообщение о преступлении».

* ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.