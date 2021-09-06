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Тиф в булочках: эксперт раскрыл детали из рассекреченных ФСБ документов об испытаниях японского бактериологического оружия

Анна Касаткина
08:59 06.09.2021
Материалы о планах Японии применить бактериологическое оружие против СССР ранее рассекретил Центральный архив ФСБ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Японские военные отряда №731 испытывали бактериологическое оружие на пленных, подавая им зараженную еду. Об этом рассказал заместитель директора Института государства и права РАН Александр Звягинцев со ссылкой на рассекреченные материалы Центрального архива ФСБ.

«Есть показания одного человека, который служил в так называемом политико-воспитательном отряде подразделения отряда №731. Он получил задание, что нужно три тысячи булочек нашпиговать брюшным тифом и другими опасными бактериями. И они это сделали. Потом раздали (еду. — Прим.ред.) военнослужащим китайским, которых захватили в плен, и отпустили их всех по домам», — сказал он «Звезде».

Центральный архив ФСБ ранее рассекретил материалы о планах Японии применить бактериологическое оружие против СССР. Уникальные документы показали на научно-практическом форуме «Хабаровский процесс». Участникам представили материалы суда над генералами Квантунской армии в 1949 году. Протоколы допросов свидетельствуют о том, что в Маньчжурии — в непосредственной близости от границ Советского Союза — была создана сеть лабораторий по производству бактериологического оружия, которое испытывали на военнопленных и мирном населении Китая.

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