Шквал огня: военнослужащие РФ и Казахстана уничтожили машины «террористов» противотанковыми ракетами

В Республике Тыва завершились масштабные двухсторонние учения России и Казахстана. По легенде отряд незаконных бандформирований перешел государственную границу, и военные двух стран оперативно отреагировали на эту угрозу.

«С вертолетов десантировались спецподразделения России и Казахстана. Они вступили в бой и блокировали продвижение "противника" до подхода основных сил. Основные силы прибыли на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун". От России - батальонная тактическая группа, от Казахстана - горная егерская рота», - рассказал находившийся на месте событий корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

Встретили «террористов» просто шквалом огня. Их автомобили уничтожили противотанковыми ракетами, применялись реактивные огнеметы.

«С удаления больше трех километров через горы работали самоходные артиллерийские установки "Нона-СВК". Вьючно - транспортная рота, груженая боеприпасами и гранатометами без пыли и шума подошла к противнику по крутым горным склонам и атаковала с неожиданного направления. В результате противника вытеснили туда, откуда он пришел», - отметил Кольцов.

Российская армия делится со странами ОДКБ опытом реальных боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Это касается и способов нанесения артиллеристских и авиаударов, подбора боеприпасов.