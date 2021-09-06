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Российские ученые нашли метод обнаружения яда во фруктах

Иван Линдеманн
07:29 06.09.2021
Речь идет о выявлении тиабендазола - это ядовитое вещество, которое запрещено использовать для обработки пищевых продуктов как в России, так и в Евросоюзе.
Российские ученые нашли метод обнаружения яда во фруктах
© Фото: pentrenz, Pixabay
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Российские ученые нашли новый способ обнаружения яда во фруктах даже в самой маленькой концентрации. Метод разработали специалисты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Как говорится в журнале Microchemical Journal, речь идет о выявлении тиабендазола - это ядовитое вещество, которое запрещено использовать для обработки пищевых продуктов как в России, так и в Евросоюзе. При этом тиабендазолом убивают плесень и вредителей, а остатки яда затем попадают в окружающую среду, на фрукты и овощи.

В МИФИ отметили, что тиабендазол чрезвычайно токсичен для человека.

«Среди основных признаков отравления: тошнота, рвота, головная боль, сонливость, лихорадка. Попав в организм, тиабендазол может привести к печеночной недостаточности, нарушить развитие плода у беременных или вызвать аллергическую реакцию», - заявил доцент Константин Катин РИА Новости.

Ученые создали специальный раствор на основе бетаина и пирослизевой кислоты. Он находит тиабендазол в плодах и «подсвечивает».

«Предельно допустимое количество тиабендазола во фруктах и овощах устанавливают соответствующие органы государств. Нормы немного отличаются в странах и для разных фруктов и составляют примерно 5 мг/л. Предложенная нами технология способна определить концентрации тиабендазола в 50 раз меньше предельно допустимой нормы», - сказал Катин.

Отмечается, что авторы намерены запатентовать технологию и аккредитовать ее в комиссии Евросоюза. Также специалисты разрабатывают аналогичный метод для поиска токсичных веществ в косметике.

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