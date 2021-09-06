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Сила музыки: как прошли финальные выступления участников фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Валентин Гвоздев
06:47 06.09.2021
В этом году фестиваль объединил военные коллективы из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара.
Сила музыки: как прошли финальные выступления участников фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Финальное выступление лучших военных оркестров мира состоялось накануне на фестивале «Спасская башня». Традиционно открывал программу Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля вместе с ротой специального караула Президентского полка.

В этом году фестиваль объединил военные коллективы из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара. Это и дебютанты, такие как сводный оркестр Воздушно-десантных войск, и опытные участники прошлых лет. И те, и другие готовились к выступлениям заранее, с полной отдачей.

«В течение месяца мы готовились, график был очень плотный. Все у нас получилось, зрители были довольны», — отмечает заместитель начальника Центрального пограничного ансамбля ФСБ России Александр Вешта.

Впервые на брусчатке Красной площади — военнослужащие из Катара. Всем известная «Катюша» в их исполнении приобретает особый восточный колорит. На военно-музыкальном фестивале эту ближневосточную страну представляют сразу три коллектива — Военный оркестр,  Парадный расчет Вооруженных сил Катара, а также Оркестр полиции.

Музыка  — уникальный язык, понятный без перевода в любой точке земного шара. И цель фестиваля — наглядно показать объединяющую силу музыки. И все же каждое выступление — это сражение, битва за зрительские симпатии.

Приглашенной звездой фестиваля стал лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. На русском языке он исполнил песню Никиты Богословского «Любимый город». Именитые исполнители, поющие на русском, для фестиваля не новинка, а скорее добрая традиция.

Народная артистка России Тамара Гвердцители — постоянная участница фестиваля. Песня Булата Окуджавы «Молитва» в ее исполнении под аккомпанемент Центрального военного оркестра Министерства обороны по-настоящему берет за душу.

«Это праздник музыки, эмоции, это знак мирного времени... Если бы так было в жизни, так стройно, как в оркестре, то жизнь наверное была бы намного лучше», — говорит певица.

По-настоящему ценным этот фестиваль делает неформальное общение участников. Музыканты из разных стран понимают друг друга без слов,  становятся ближе друг к другу.

Финальный аккорд праздника вышел совместным. Сводный оркестр из тысячи музыкантов исполнил «Прощание Славянки», а ночное небо над Красной площадью осветили десятки разноцветных куполов. Мексиканский оркестр, словно не желая мириться с окончанием фестиваля, продолжил выступление в формате карнавала. Зрителям такое продолжение пришлось по душе.

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