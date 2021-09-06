Опубликованы кадры буксировки подлодки «Ромео» в музей Севастополя
Субмарина проекта 633 является уникальным советским кораблем с богатой историей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Последний Ромео» советского флота занял свое место в Севастопольском музее. Такое название по классификации НАТО получила уникальная субмарина проекта 633. Кадры буксировки опубликовало Минобороны РФ.
На записи видно, как историческая подлодка с помощью буксира совершает последний поход из Килен-бухты в музей-укрытие субмарин в Балаклаве, где и останется на вечном приколе.
Это уникальный корабль, который использовался для испытаний торпед, для чего в носовой части была смонтирована специальная надстройка. Затем подлодку переоборудовали в плавучую зарядную станцию. В прошлом году «Ромео» вывели из боевого состава флота.