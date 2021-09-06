«Тигры» и стрельба из ПТУР: кадры совместных антитеррористических учений РФ и Казахстана

Обнаружить врага, мобилизовать силы и дать отпор противнику - это краткий план действий масштабных военных учений России и Казахстана, которые проходят в республике Тыва.

По легенде маневров, ударный отряд боевиков перешел государственную границу. Российские и казахстанские спецподразделения незамедлительно десантировались, после чего заблокировали продвижение условного противника. Спецназ при этом находился под прикрытием боевых вертолетов Ми-24.

Как только нанесли удар с воздуха, на встречу «противнику» выдвинулись группы на бронеавтомобилях «Тигр», оснащенных крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми управляемыми ракетами. Российская батальонная тактическая группа и горная егерская рота Казахстана заняли позиции на оборонительном рубеже. «Врага» встретили шквалом огня и, буквально, выжгли из реактивных пехотных огнеметов. Технику уничтожили с помощью ПТУР.

Совместная контртеррористическая операция координировалась из единого центра. С удаления более трех километров, через горы работали самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК».

Особенностью этих учений является то, что лошадиные силы здесь не только техническая единица: чтобы атаковать противника с труднодоступного направления, в горы ушла вьючно-транспортная рота. Кони, груженые гранатометами и боеприпасами, подобрались к условному неприятелю по крутым склонам. Канонадой этих животных не испугать. В итоге «террористы» были вынуждены бежать, а военные начали их преследование. Территориальную целостность успешно восстановили.

Способы нанесения артиллерийских и авиационных ударов, подбор боеприпасов, техника, зарекомендовавшая себя в боевых условиях: во время учений армия РФ охотно делится со странами ОДКБ опытом реальных боевых действий в Сирийской Арабской Республике. В ближайшее время пройдут еще несколько совместных учений. В частности, в Республике Таджикистан - недалеко от Таджикско-Афганской границы.