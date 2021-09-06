Россиян предупредил о штрафе в 200 тысяч рублей за подглядывание в окна

Гражданам, которые систематически подглядывают в окна, может грозить штраф до 200 тысяч рублей или тюремное заключение, поскольку такие действия российское законодательство расценивает как вторжение в частную жизнь. Об этом рассказал ведущий юрист крупной юридической компании Михаил Хохолков.

Специалист объяснил, что все, что находится и происходит внутри жилого помещения, попадает под понятие «частная жизнь», включая детали интерьера и бытовые предметы.

«Статья 137 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия. Наказание может варьироваться от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», - рассказал юрист в беседе с РИА Недвижимость.

Систематическое подглядывание в окна, по словам Хохолкова, можно расценивать как вторжение в частную жизнь и сбор информации о ней. Если же при этом была применена специальная техника - как использование спецсредств для скрытого наблюдения, за что можно получить судимость по статье 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Эксперт добавил, что самым сложным для потерпевшей стороны в таких случаях является доказать намеренное наблюдение за собой. На практике, уверят юрист, это можно сделать встречным наблюдением или уже по факту публикации материалов, содержащих сведения о частной жизни.

По словам Михаила Хохолкова, главный предмет доказывания в таких делах - это намеренность наблюдения. Так, например, жители первых этажей не защищены от посторонних глаз, но запретить случайному прохожему смотреть, куда ему хочется, нельзя.

«Другая ситуация, если прохожий пристально разглядывает, что же происходит у вас на кухне. Еще более пугающим будет человек, вплотную наблюдающий за вами в окно», - уточнил он.

Юрист сообщил, что если такими действиями человеку был причинен моральный вред (физические или нравственные страдания), то суд может обязать нарушителя выплатить денежную компенсацию.

В заключение Хохолков, «чтобы не вселять в жителей первых этажей призрачную надежду на абсолютную защиту приватности их жизни», напомнил, что «спасение утопающих - дело рук самих утопающих» и рекомендовал им использовать плотные шторы или жалюзи на окнах.