Инженеры ВВО уничтожили минно-взрывные заграждения «противника» под Хабаровском

Военнослужащие инженерной бригады Восточного военного округа (ВВО) провели тактико-специальные учения на незнакомой местности в Хабаровском крае. По легенде, инженерные расчеты должны были обезвредить территорию, на которой условный противник установил минно-взрывные заграждения.

Подразделения разведки смогли в короткие сроки определить наиболее опасные участки дорог. Для беспрепятственного прохода военной техники и пехоты на заминированном участке, военные инженеры использовали боевую машину разминирования (БМР), которая создала безопасный коридор среди минных заграждений.

Благодаря слаженным действиям расчета БМР удалось быстро обезвредить от мин и фугасных снарядов участок местности и проложить безопасный маршрут для следования колонны.