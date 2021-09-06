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«Идет легенда»: как мир отреагировал на уход из жизни Жан-Поля Бельмондо

Кира Карон
22:42 06.09.2021
Французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в возрасте 88 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Panoramic globallookpress
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Не нужно было быть знатоком кино, чтобы понимать, что в Советском Союзе Жан-Поля Бельмондо просто обожали. Герой-любовник с неотразимой улыбкой для страны, в которой не было секса. Он и был тем лихим мачо, который сводил с ума домохозяек по всему миру.

Волевой подбородок и сломанный нос - последствие боксерской карьеры, которой Бельмондо, пожертвовал во имя кинематографа. В 19 лет Бельмондо - чемпион Парижа, ушел из спорта и поступил в Парижскую консерваторию драматического искусства. К его актерским возможностям преподаватели относились скептически - чересчур характерная внешность.

Бунтарь по натуре, Бельмондо сам исполнял трюки в фильмах. Знаменитым Бельмондо проснулся после выхода на экраны фильма «На последнем дыхании», где он сыграл молодого преступника Мишеля Пуакара.

«Я видел его на одном из фестивалей. Он шел в ореоле восторга людей, при этом были не просто аплодисменты. Было видно, что идет легенда. Это правда», - сказал режиссер, актер, народный артист РСФСР Никита Михалков.

Одинаково хорошо Бельмондо удавались и роли служителей закона, которые нередко были готовы его нарушить, чтобы поступить по совести.

«Я его часто в пример студентам привожу. И он присутствовал в моей жизни, как близкий человек. А дальше влиял, не влиял. Я мог сказать где-то актеру, ставя задачу: "Вот помнишь, как у Бельмондо? Как он посмотрел, как он выдержал паузу!"», - поделился кинорежиссер, народный артист РФ Владимир Хотиненко.

В карьере Бельмондо или как его ласково звали во Франции «Бебеля» немало проходных работ. Но сам он никогда не стеснялся участвовать в коммерчески успешных фильмах. Он говорил, что любовь зрителей для него выше оценки критиков.

«Человек и его собака» - один из последних фильмов с участием Бельмондо. Там он впервые появился после паузы в карьере. Семь лет после перенесенного инсульта актер не выходил на площадку. Актер позже признался, что на этих съемках был счастлив как никогда.

«Он сам по себе хорош. Его можно смотреть в отрыве от фильма. Даже не важно в каком фильме он снимается, он сам по себе кино в кино. Это фильм в фильме. На него можно любоваться, разглядывать. Он очень хороший был актер», - добавил народный артист РФ Александр Клюквин.

Один из наиболее ярких представителей французской новой волны, Бельмондо свою жизнь он прожил как один большой фильм. Заряжал всех улыбкой и неиссякаемым оптимизмом.

«Ему повезло, он играл не просто в фильмах, он сыграл в великих фильмах, великих режиссеров. Поэтому Бельмондо ушел, мы немножко осиротели», - заключила кинорежиссер-документалист, заслуженный деятель искусств РФ Ольга Свиблова.

Ранее стало известно, что французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Его кинодебют состоялся в 1956 году. Наибольшую популярность актеру принесла роль в манифесте французской «новой волны» - фильме «На последнем дыхании» (1959). Кроме того, российскому зрителю Бельмондо известен по таким культовым картинам, как «Профессионал», «Чудовище» и «Великолепный».

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