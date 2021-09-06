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«Обаятельный бунтарь»: искусствовед Свиблова поделилась воспоминаниями о Бельмондо

Кира Карон
21:29 06.09.2021
Французский актер ушел из жизни в возрасте 88 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nicolas Liponne globallookpress
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Заслуженный деятель искусств РФ Ольга Свиблова поделилась воспоминаниями о знаменитом французском актере Жан-Поле Бельмондо.

«Сегодня ушел из жизни великий Жан-Поль Бельмондо, 88 лет. Жизнь, можно сказать, почти до последнего дыхания была рабочей и творческой. Большего счастья для человека пожелать нельзя. Поэтому первое, что мы говорим - светлая память великому актеру. И Жан-Поль Бельмондо - мировая звезда, но наверное мало где его любили, обожали и знали так, как в нашей стране. Потому что первый фильм, который прославил по-настоящему Бельмондо снятый Годаром - основоположником новой волны французского кино, "упал" на правильную почву», - рассказала искусствовед.

Она добавила, что у Бельмондо было безусловное амплуа.

«Он играл бунтарей. Вот это амплуа очаровательного, обаятельного бунтаря, который где-то не вкладывается и в общем он не положительный, потому что не бывает людей абсолютно положительных. Он "упал" абсолютно правильно на нашу отечественную и мировую почву», - сказала Свиблова.

Ольга Свиблова также рассказала о встрече с Бельмондо, которая по ее словам, состоялась около 12-15 лет назад.  

«Встреча, которую забыть нельзя, потому что рядом с тобой "стоит светильник", который светит не в тысячу ватт, а в тысячу тысяч ватт. Это был человек, которому было далеко за 70. От него исходило какое-то невероятное, теплое, человеческое обаяние. Я не знаю, как он жил по жизни, потому что не быть в него влюбленным всем, кто оказывался в каком-то радиусе - это было невозможно. Да, Жан-Полю Бельмондо повезло, у него абсолютно фотогеничная внешность. Даже первый Джеймс Бонд - великий супергерой - не идет. В Бельмондо был шик, свобода», - заключила Свиблова.

Ранее стало известно, что французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Его кинодебют состоялся в 1956 году. Наибольшую популярность актеру принесла роль в манифесте французской «новой волны» - фильме «На последнем дыхании» (1959). Кроме того, российскому зрителю Бельмондо известен по таким культовым картинам, как «Профессионал», «Чудовище» и «Великолепный».

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