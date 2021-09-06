«Лечить нельзя исцелить»: как псевдоцелители обманывают людей

Вместо чудодейственных трав – обычный ромашковый чай. Вещь полезная, но вряд ли избавит от сильных болей в желудке. Потомственная травница обещала Елене Плотниковой быстрое выздоровление. В итоге девушку с обострившейся язвой увезли на скорой.

«Звонила целительница, просила вернуть деньги, так как лечение не подошло, на что она сказала, что кому-то помогает, а кому-то нет и это мои проблемы», - рассказала пострадавшая Елена Плотникова.

В Санкт-Петербурге женщина, якобы обладающая даром целительства, ограбила 83-летнюю пенсионерку. Бабушка случайно познакомилась с ней на улице и пригласила в квартиру. Когда перед лечебным сеансом она отвлеклась на пару минут, воровка мастерски успела провернуть свое дело.

«Спустя несколько дней незнакомка вернулась к пожилой женщине и продолжила свои манипуляции, уходя она рекомендовала не подходить к тумбочке, в которой хранились сбережения пенсионерки», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Новокузнецке по аналогичной схеме после магического обряда исцеления из квартиры другой пенсионерки исчезли свыше 30 тысяч рублей.

Поправить здоровье, избавить от различных недугов обещают и в Интернете. От количества предложений и услуг «разбегаются глаза». Стоимость услуги пять тысяч рублей, есть и за три тысячи. Можно избавиться от болезненного состояния, укрепить иммунитет и почистить чакры.

С тяжелыми последствиями услуг лже-целителей регулярно сталкивается традиционная медицина. Самое страшное в таких историях - упущенное время. Это может стоить больному жизни.

«Почему пациенты уходят в нетрадиционные методы, они боятся основного лечения, ну представьте мужчину, которому сообщают, что ему нужно удалить гортань, я видела десятки мужчин, которые отказывались вообще лечиться», - рассказала президент Всероссийский ассоциации онкологических пациентов Ирина Боровова.

По законам рынка спрос рождает предложение. Раз за разом они находят своих доверчивых клиентов. Некоторые, если даже обожглись, нередко предпочитают забыть о встрече с мошенниками и не обращаются в полицию. И тем самым оказывают услугу своим обидчикам.