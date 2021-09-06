Второе рождение истребителя: нижегородские специалисты отреставрировали МиГ-17

Чтобы придать легендарному 17-му МиГу вид как с открытки, нижегородским реставраторам потребовалось девять месяцев. Долгие годы истребитель стоял в музее под открытым небом авиастроительного завода «Сокол». Ровно 70 лет назад здесь началось серийное производство этой модели.

«МиГ-17 выпускался не только у нас в Нижнем Новгороде, он выпускался по всему СССР в те годы на шести заводах и в трех странах, где выпускались еще эти самолеты», - рассказал руководитель реставрационной группы Дмитрий Лбов.

МиГ-17 - один из первых послевоенных самолетов, свой первый полет совершил в 1949 году. Это потомок «Серебряной стрелы» - МиГ-15. В Конструкторском бюро Микояна и Гуревича доработали предыдущую модель.

Крылья стреловидной формы и новая силовая установка сделали этот истребитель первым серийным самолетом, преодолевшим скорость звука. 6 февраля 1950 года это достижение на свой счет записал летчик-испытатель Иван Иващенко. Для группы энтузиастов-реставраторов это не просто проект, а дань памяти гениальным конструкторам.

На момент, когда самолет пришел к реставраторам, из кабины вычерпали 300 литров воды. Труднее всего было при остеклении. Задняя часть фонаря и переднее бронестекло полностью пришли в негодность. Что самое примечательно, запчасти изготовили на Дзержинском оргстекле. 60 лет назад эти же компоненты выпускались там же. В идеальном состоянии на этом истребителе было только одно устройство - бортовой самописец.

«Это бортовой самописец. Пишется высота, скорость. Все записывается на перфоленту. Она в черном цилиндре. Когда доставали самолет, она оказалась живая с 49-го года», - пояснил участник реставрационной группы Егор Мельников.

Первым вооруженным конфликтом, в котором МиГ-17 проявил себя, стала война во Вьетнаме. К тому моменту прошло уже полтора десятка лет с начала его серийного производства и модель считалась устаревшей. Но, несмотря на это, МиГи легко тягались с новейшими для того времени американскими бомбардировщиками и штурмовиками. Студент факультета самолетостроения Дмитрий Лбов давно увлекается самолетами той эпохи. У него даже есть собственная экипировка пилота МиГа.

«Сейчас посещают мысли, что мне бы хотелось стать пилотом, а не конструктором», - признался Лбов.

Этот МиГ вновь отправится в музей авиастроительного завода, где займет свое почетное место.