Ивлеева призналась, что рассталась с Элджеем еще полгода назад

Разрыв блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой и певца Алексея Узенюка, известного как Элджей, произошел еще весной этого года. Этим Ивлеева поделилась в интервью Ксении Собчак, запись которого была опубликована на YouTube.

Слухи о том, что пара рассталась, появились давно, однако блогер призналась, что не знала, как рассказать об этом своей публике.

«Многие подозревали, что в нашей жизни настали какие-то перемены. Умалчивать об этом месяцами и годами просто невозможно. Написать пост в Instagram о том, что мы не вместе, это, конечно, прекрасно, но наши отношения заслуживали большего, и мне хотелось красиво преподнести все это», - объяснила Ивлеева.

По ее словам, трудности в отношениях между супругами возникли давно. Телеведущая рассказала, что окончательно рассталась с мужем еще весной.

«Это была весна этого года. Март, плюс-минус. Надо отдать должное мужу - мы умели разговаривать и слышать друг друга. Таким дружественным и грамотным образом все решали, делали выводы. Я его люблю до сих пор, он для меня близкий человек. Леша вдохновлял меня и заменял мне всех», - добавила она.

Напомним, что пара узаконила свои отношения еще в 2019 году. Слухи о проблемах в их браке начали проникать на просторы Сети и в средства массовой информации еще в конце прошлого года, однако тогда блогер отрицала их.