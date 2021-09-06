Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ивлеева призналась, что рассталась с Элджеем еще полгода назад

Анна Назайкина
15:59 06.09.2021
Телеведущая заявила, что не знала, каким образом сообщить эту новость своей публике.
Ивлеева призналась, что рассталась с Элджеем еще полгода назад
© Фото: _agentgirl_,Instagram
Читайте нас на:

Разрыв блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой и певца Алексея Узенюка, известного как Элджей, произошел еще весной этого года. Этим Ивлеева поделилась в интервью Ксении Собчак, запись которого была опубликована на YouTube.

Слухи о том, что пара рассталась, появились давно, однако блогер призналась, что не знала, как рассказать об этом своей публике.

«Многие подозревали, что в нашей жизни настали какие-то перемены. Умалчивать об этом месяцами и годами просто невозможно. Написать пост в Instagram о том, что мы не вместе, это, конечно, прекрасно, но наши отношения заслуживали большего, и мне хотелось красиво преподнести все это», - объяснила Ивлеева.

По ее словам, трудности в отношениях между супругами возникли давно. Телеведущая рассказала, что окончательно рассталась с мужем еще весной.

«Это была весна этого года. Март, плюс-минус. Надо отдать должное мужу - мы умели разговаривать и слышать друг друга. Таким дружественным и грамотным образом все решали, делали выводы. Я его люблю до сих пор, он для меня близкий человек. Леша вдохновлял меня и заменял мне всех», - добавила она.

Напомним, что пара узаконила свои отношения еще в 2019 году. Слухи о проблемах в их браке начали проникать на просторы Сети и в средства массовой информации еще в конце прошлого года, однако тогда блогер отрицала их.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:00 В стране и мире
Раскрыты подробности нападения с арбалетом на школу в Полтаве
12:46 В стране и мире
Лавров рассказал об одержимости США остановкой «Северного потока - 2»
12:15 В стране и мире
В МВД опровергли сообщения о новых штрафах за установку сабвуферов
10:04 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры изнутри дома готовивших теракты в Ингушетии сторонников ИГ*
01:02 В стране и мире
Шойгу рассказал о перспективах создания в России «Кедрового тракта»
Популярное
Видео
Массовая драка в Подмосковье попала на видео
Французский футболист Жан-Пьер Адамс умер после 39 лет в коме
Мясников назвал овощ, считающийся царем здорового питания
Видео
Тиф в булочках: эксперт раскрыл детали из рассекреченных ФСБ документов об испытаниях японского бактериологического оружия
«Ушел почти с пустыми руками»: в США рассказали о провале Зеленского на переговорах с Байденом
Видео
Финал «Танкового биатлона»: как России удалось вновь вырвать победу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.