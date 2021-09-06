Спорт «Рыжий Тарзан» Дацик стал отцом Кира Карон Это не первый ребенок у эпатажного спортсмена, от предыдущих отношений у него есть сын и дочь. © Фото: Павел Кашаев, GlobalLookPress Читайте нас на: Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан» вновь стал отцом. Спортсмен сообщил новость своим подписчикам в Instagram. Супруга Виктория родила девочку. «Забрал домой своих девчонок», - написал спортсмен под фотографией. Это не первый ребенок у эпатажного спортсмена, от предыдущих отношений у него есть сын и дочь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика