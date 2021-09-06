«Рыжий Тарзан» Дацик стал отцом
Это не первый ребенок у эпатажного спортсмена, от предыдущих отношений у него есть сын и дочь.
© Фото: Павел Кашаев, GlobalLookPress
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан» вновь стал отцом. Спортсмен сообщил новость своим подписчикам в Instagram. Супруга Виктория родила девочку.
«Забрал домой своих девчонок», - написал спортсмен под фотографией.
Это не первый ребенок у эпатажного спортсмена, от предыдущих отношений у него есть сын и дочь.