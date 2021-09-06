Власти Латвии подтвердили отказ от преподавания на русском языке в школах

Правительство Латвии по-прежнему намерено прекратить обучение в школах национальных меньшинств на русском языке. Об этом рассказала глава республиканского Минобрнауки Анита Муйжниеце, пишет Sputnik.

Согласно постановлению, которое было принято депутатами три года назад, учебные заведения должны были перейти на латышский язык до 1 сентября этого года. Муйжниеце заявила, что не собирается отказываться от этих планов.

«Я ни при каких условиях не намерена отклоняться от курса, взятого на обучение на государственном языке. Плавно будем это делать, выявляя трудности, которые мешают этому процессу», - отметила она.

По мнению министра, такой процесс является необходимым, поскольку в республике латышский - единственный государственный язык.

Ранее в Латвии лишили неприкосновенности депутата, который защищал интересы русских в республике. Его заподозрили в шпионаже в пользу России и запросили разрешение на его задержание.